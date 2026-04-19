BPRv recupera moto furtada durante reforço na PR-445 na ExpoLondrina 2026

Moto furtada é recuperada durante fiscalização na PR-445

Na manhã deste sábado, 18 de abril de 2026, policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) recuperaram uma motocicleta com registro de furto durante uma ação de reforço na PR-445, em razão da realização da ExpoLondrina 2026.

A equipe realizava fiscalização de rotina na rodovia quando avistou uma motocicleta da marca Suzuki sendo conduzida com uso inadequado do capacete de proteção, o que motivou a abordagem do veículo.

Veículo havia sido furtado em Cambé

Durante a verificação da motocicleta, os policiais constataram que o veículo possuía registro de furto ocorrido no ano de 2025, na cidade de Cambé.

Diante da situação, o condutor foi abordado e submetido aos procedimentos de identificação, confirmando a irregularidade.

Condutor foi preso por receptação

O homem, de 48 anos, oriundo do estado de São Paulo, foi preso pelo crime de receptação. Segundo informado à equipe policial, ele alegou não ter conhecimento da situação irregular do veículo.

Além disso, foi constatado que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, sendo também autuado administrativamente.

Após os procedimentos no local, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.

Reforço policial durante a ExpoLondrina

A ação faz parte do reforço no policiamento rodoviário durante a ExpoLondrina 2026, período em que há aumento no fluxo de veículos na região, exigindo maior fiscalização para garantir a segurança nas rodovias.