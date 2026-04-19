BPRv apreende 7 mil ampolas de tirzepatida durante abordagem na PR-445, em Cambé

BPRv apreende grande quantidade de medicamentos na PR-445
Na noite de quinta-feira, 16 de abril de 2026, policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), pertencentes à 2ª Companhia, realizaram uma grande apreensão de medicamentos e produtos eletrônicos durante patrulhamento na PR-445, nas proximidades de Cambé.
A ação ocorreu durante reforço de fiscalização na rodovia, quando a equipe policial identificou um veículo Fiat Fiorino em atitude suspeita, motivando a abordagem.
Veículo transportava medicamentos de origem estrangeira
Durante a abordagem, dois homens foram identificados no interior do veículo. Ao realizarem a vistoria no compartimento de carga, os policiais localizaram diversas caixas contendo medicamentos de origem estrangeira, além de outros produtos.
Entre os itens apreendidos estavam substâncias utilizadas para fins médicos e estéticos, cuja entrada no país não possuía regularização.
Material apreendido pela equipe policial
De acordo com o BPRv, foram apreendidos:
- 7.000 ampolas de tirzepatida;
- 505 ampolas de anabolizantes;
- 67 caixas de peptídeos;
- 935 unidades de eletrônicos diversos.
Todo o material foi recolhido para os procedimentos legais.
Suspeitos foram encaminhados à Polícia Federal
Os dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de descaminho e contra a saúde pública. Eles foram encaminhados à Polícia Federal para as providências cabíveis.
Já os produtos apreendidos foram destinados à Receita Federal em Londrina.
Fiscalização reforçada na região
A apreensão faz parte das ações de fiscalização intensificadas na PR-445, com foco no combate ao transporte irregular de mercadorias e substâncias proibidas, além de reforçar a segurança na região.