Judô brasileiro conquista seis medalhas no Pan-Americano Sênior no Panamá

O Brasil teve um início de destaque no Campeonato Pan-Americano Sênior de judô, realizado neste sábado (18) no Panamá. Os atletas brasileiros garantiram seis medalhas, sendo duas de ouro, uma de prata e três de bronze.

Nauana Silva, competindo pela primeira vez na categoria até 70kg, conquistou o ouro ao vencer a dominicana Esmeralda Damiano Guerrero. A adversária recebeu três punições por falta de combatividade, o que garantiu a vitória da brasileira.

Daniel Cargnin, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, também subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria até 73kg. Ele derrotou o norte-americano Jack Yonezuka, adversário que havia vencido Cargnin na final do Pan-Americano do ano passado. Desta vez, o brasileiro marcou um waza-ari no início da luta e manteve a vantagem até o final, conquistando seu quarto título pan-americano.

Na categoria até 63kg, Rafaela Silva ficou com a prata após ser superada pela canadense Jessica Klimkait no golden score. Já os bronzes foram para Luana Carvalho (até 70kg), Guilherme de Oliveira (até 73kg) e Beatriz Freitas (até 78kg), que garantiram o terceiro lugar em suas respectivas categorias.

As disputas do Pan-Americano Sênior de judô continuam neste domingo (19), com mais nove atletas brasileiros em busca de medalhas a partir das 11h30.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br