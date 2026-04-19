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Paraná fortalece atendimento integral à saúde dos povos indígenas com ações integradas

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 19 de abril de 2026 11:34

A Secretaria da Saúde do Paraná está intensificando ações para assegurar atendimento integral aos povos indígenas do estado. A estratégia envolve a integração de diferentes setores da saúde, promovendo a chamada transversalidade, que permite respostas mais completas e ágeis às demandas das comunidades indígenas.

Com essa abordagem, os povos originários passam a ter prioridade em toda a Rede de Atenção à Saúde, desde o atendimento básico até serviços especializados. O objetivo é garantir que as necessidades específicas dessas populações sejam reconhecidas e atendidas de forma humanizada e eficiente.

As iniciativas buscam não apenas ampliar o acesso, mas também respeitar as particularidades culturais e sociais dos povos indígenas, promovendo uma saúde mais inclusiva e abrangente em todo o Paraná.

Fonte: www.saude.pr.gov.br

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