Paraná investe em mais de 100 obras hospitalares e reforça atendimento regional

O Estado do Paraná vem promovendo melhorias significativas na área da saúde, especialmente no acesso hospitalar em diversas regiões. Nos últimos anos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) intensificou os investimentos em mais de 100 grandes obras, ampliando a infraestrutura hospitalar e fortalecendo a regionalização dos serviços de saúde.

Essas ações têm como objetivo descentralizar o atendimento, aproximando os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) da população e reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras cidades. A ampliação da capacidade dos hospitais regionais e a criação de novas estruturas estratégicas contribuem para um atendimento mais eficiente e acessível em todo o estado.

Com a consolidação dessas iniciativas, o Governo do Paraná busca garantir que os cidadãos tenham acesso a cuidados hospitalares de qualidade, promovendo uma rede de saúde mais integrada e próxima das comunidades.

Fonte: www.saude.pr.gov.br