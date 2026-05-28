Home / Saúde / Paraná investe em mais de 100 obras hospitalares e reforça atendimento regional

Paraná investe em mais de 100 obras hospitalares e reforça atendimento regional

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
1 Mins Read
Atualizado: 28 de maio de 2026 21:16

O Estado do Paraná vem promovendo melhorias significativas na área da saúde, especialmente no acesso hospitalar em diversas regiões. Nos últimos anos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) intensificou os investimentos em mais de 100 grandes obras, ampliando a infraestrutura hospitalar e fortalecendo a regionalização dos serviços de saúde.

Essas ações têm como objetivo descentralizar o atendimento, aproximando os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) da população e reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras cidades. A ampliação da capacidade dos hospitais regionais e a criação de novas estruturas estratégicas contribuem para um atendimento mais eficiente e acessível em todo o estado.

Com a consolidação dessas iniciativas, o Governo do Paraná busca garantir que os cidadãos tenham acesso a cuidados hospitalares de qualidade, promovendo uma rede de saúde mais integrada e próxima das comunidades.

Fonte: www.saude.pr.gov.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Paraná supera 2 milhões de vacinas contra gripe e lidera imunizaç ...
3 de junho de 2026
Carreta Saúde da Mulher chega a Wenceslau Braz para atender 9 mun ...
2 de junho de 2026
Assistência básica e urgências: Unidades Mistas de Saúde avançam ...
1 de junho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress