Santa Casa de Cambé inicia reforma de enfermaria

Obra de R$ 1,8 milhão vai modernizar ala com 45 leitos e deve durar cerca de um ano

A Santa Casa de Cambé iniciou uma nova etapa de modernização da estrutura hospitalar. Na manhã desta sexta-feira, 3 de julho de 2026, a administradora da instituição, Tatiana Müller, falou sobre a entrega de uma nova enfermaria e os próximos passos da reforma que será realizada no último andar do hospital.

A nova enfermaria foi preparada com recursos próprios da Santa Casa e apoio da comunidade, especialmente do empresariado local. O espaço terá capacidade para receber 13 pacientes e será usado para realocar parte dos atendimentos durante a obra principal.

A reforma maior será feita na atual enfermaria adulta, localizada no último andar da Santa Casa. O setor possui 45 leitos e será completamente fechado para uma obra de modernização, com investimento de R$ 1,8 milhão do Governo do Estado.

Nova enfermaria foi preparada com apoio da comunidade

De acordo com Tatiana Müller, a nova enfermaria entregue pela Santa Casa foi viabilizada com o apoio de empresários de Cambé. O espaço, que antes era utilizado como depósito, foi readequado para receber pacientes durante o período de obras.

Segundo a administradora, essa preparação foi necessária para que a reforma da ala principal não prejudique o funcionamento do hospital.

Parte dos pacientes ficará nesse novo espaço, enquanto outra parte será realocada para a área de observação. A medicação rápida, por sua vez, passará a ser realizada nas poltronas do hospital, dentro da reorganização planejada pela equipe.

Enfermaria adulta terá 45 leitos modernizados

A principal obra será realizada na enfermaria adulta da Santa Casa, que atualmente fica no último andar do prédio. O setor conta com 45 leitos e passará por uma reestruturação completa.

Tatiana explicou que os leitos atuais ainda possuem banheiros compartilhados e não seguem o padrão que a instituição busca oferecer aos pacientes.

A proposta é adequar a ala ao mesmo nível de estrutura já implantado em outras áreas do hospital, como a UTI, a maternidade e a nova enfermaria.

Obra será isolada para não interromper atendimentos

A reforma deve durar aproximadamente um ano. Durante esse período, a área em obras será isolada a partir da rampa de acesso, permitindo a entrada apenas das equipes responsáveis pela execução dos serviços.

A administradora destacou que o atendimento da Santa Casa continuará funcionando. A reorganização dos espaços foi pensada justamente para reduzir impactos na rotina dos pacientes, acompanhantes e profissionais.

Mesmo assim, a instituição pede compreensão da comunidade. Como toda obra em ambiente hospitalar, o período pode gerar barulho e movimentação interna.

Santa Casa completa 60 anos em processo de modernização

A Santa Casa de Cambé, que completa 60 anos, vem passando por um processo de modernização nos últimos anos. Em 2023, a instituição realizou obras importantes, como a reestruturação da área administrativa, melhorias na cozinha e no refeitório, pintura externa, instalação de elevador e passarela.

Essas adequações também contribuíram para atender exigências do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária.

Agora, a reforma da enfermaria adulta é tratada como uma das etapas finais desse ciclo de melhorias, com foco direto na qualidade do atendimento aos pacientes.

Comunidade é chamada a ter paciência durante a obra

Tatiana Müller reforçou que o período de obras pode trazer transtornos momentâneos, mas que a mudança será importante para a cidade.

A expectativa é que, ao fim da reforma, a Santa Casa tenha uma estrutura mais adequada, confortável e segura para os pacientes internados.

Acompanhe as atualizações sobre a obra e os serviços da Santa Casa pelo Portal Cambé. Compartilhe esta notícia e deixe seu comentário sobre a importância da modernização do hospital para a comunidade cambeense.