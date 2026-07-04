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Agência Brasil adota normas do TSE durante período eleitoral

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Atualizado: 4 de julho de 2026 7:31

A Agência Brasil anunciou que, durante o período eleitoral, irá seguir rigorosamente as orientações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Segundo a instituição, não serão veiculados conteúdos que possam ser interpretados como promoção de programas do governo, divulgação de ações da administração pública ou valorização institucional de órgãos federais. A medida visa evitar qualquer tipo de publicidade institucional, em conformidade com a legislação vigente.

O objetivo é garantir a transparência, o respeito às normas eleitorais e o compromisso com a comunicação pública. O período de restrições começa em 4 de julho e segue até 25 de outubro deste ano.

A EBC reforça, assim, seu compromisso com o fortalecimento da democracia e o cumprimento das normas legais e institucionais relacionadas à comunicação pública durante o processo eleitoral.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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