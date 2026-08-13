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Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.044 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (13).O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhõ...

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.044 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (13).

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 04 – 15 – 17 – 40 – 55 – 58 16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 61.152,83 cada 1.252 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.288,19 cada Apostas Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (15), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#apostas#caixa#dezenas#geral#loterias#mega sena#MILHÕES
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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