Home / Policial / Jadson é solto após prisão em caso de violência doméstica

Jadson é solto após prisão em caso de violência doméstica

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
5 Mins Read
Atualizado: 10 de agosto de 2026 11:09

Sumário

O ex-jogador Jadson Rodrigues da Silva, de 42 anos, conhecido pelas passagens por Corinthians, Athletico Paranaense e Seleção Brasileira, foi preso em flagrante no sábado (8), em Cambé, no Norte do Paraná, após uma ocorrência de violência doméstica envolvendo sua companheira. Ele deixou a prisão no domingo (9), depois de receber liberdade provisória da Justiça.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou à Polícia Militar que, durante uma discussão, Jadson teria segurado seu pescoço com as duas mãos e tentado enforcá-la. Os policiais que atenderam a ocorrência registraram a existência de marcas na região do pescoço.

Jadson confirmou aos policiais que houve uma discussão entre o casal, mas negou ter cometido agressão física. Ele foi levado à Central de Flagrantes e posteriormente encaminhado à cadeia pública de Cambé.

Mulher afirmou que não teria sido a primeira agressão

Conforme o registro policial, a companheira contou que ela e Jadson já haviam discutido na noite anterior. No sábado, ao retornar para casa, ela teria ido tomar banho enquanto o ex-jogador confraternizava com amigos.

Ainda segundo o relato registrado no boletim, Jadson teria ido até o banheiro e uma nova discussão começou. A mulher afirma que, durante o desentendimento, ele teria colocado as duas mãos em seu pescoço e tentado enforcá-la.

A vítima também declarou aos policiais que não seria a primeira vez que teria sido agredida por ele. A versão consta no boletim e representa o relato apresentado pela mulher às autoridades; Jadson negou a agressão.

Após os procedimentos na delegacia, o ex-jogador foi indiciado por lesão praticada contra mulher e injúria praticada contra mulher, segundo informações divulgadas sobre o caso.

Justiça concedeu liberdade sem pagamento de fiança

Na manhã de domingo (9), a juíza Karin Feuerharmel Giuseppin concedeu liberdade provisória a Jadson sem exigir pagamento de fiança.

A magistrada reconheceu a legalidade da prisão em flagrante, mas entendeu que, naquele momento, não estavam presentes elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva. O Ministério Público do Paraná também havia se manifestado favoravelmente à liberdade provisória.

Jadson terá, porém, de cumprir medidas cautelares. Entre elas estão o comparecimento periódico à Justiça, restrições para deixar a comarca por período prolongado, proibição de frequentar bares e estabelecimentos semelhantes durante o processo e obrigação de informar eventual mudança de endereço.

A concessão de liberdade provisória sem fiança está prevista na legislação processual brasileira e não significa absolvição ou encerramento do caso. O Código de Processo Penal permite ao Judiciário conceder liberdade provisória com ou sem fiança, conforme as circunstâncias analisadas.

Portal Cambé teve acesso a outros registros policiais

Além da ocorrência de agosto de 2026, documentos consultados pelo Portal Cambé apontam outros dois boletins envolvendo Jadson e mulheres com quem ele mantinha relacionamento.

Um registro de 2022, feito em Cambé, tem como natureza ameaça. Na ocasião, uma mulher relatou estar sendo ameaçada e difamada pelo então marido e solicitou medidas protetivas.

Outro boletim, registrado em 2025, em Curitiba, apresenta entre as naturezas lesão corporal em contexto de violência doméstica e retirada de pertences. Na descrição do documento, a mulher informou ter discutido com Jadson e pediu acompanhamento policial para retirar objetos pessoais do apartamento e seguir para a casa de parentes.

Somado ao boletim de 2026, são três registros policiais envolvendo conflitos conjugais, com naturezas relacionadas a ameaça ou violência doméstica.

É importante destacar que boletim de ocorrência não representa condenação criminal. O registro formaliza uma comunicação às autoridades e pode dar origem a investigação ou outras providências.

Na própria decisão que concedeu liberdade provisória no caso atual, a Justiça registrou que Jadson não possui antecedentes criminais.

Prisão ocorreu um dia após os 20 anos da Lei Maria da Penha

O caso aconteceu em uma data simbólica para o enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil.

A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e completou 20 anos na sexta-feira, 7 de agosto de 2026. Jadson foi preso no dia seguinte, sábado (8).

A legislação criou mecanismos específicos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra mulheres, além de estabelecer instrumentos como as medidas protetivas de urgência.

Presunção de inocência permanece

Embora tenha sido preso em flagrante e posteriormente indiciado, Jadson não pode ser tratado como culpado antes de uma eventual condenação definitiva.

A Constituição Federal estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A liberdade provisória permite que o investigado ou acusado acompanhe o andamento do caso em liberdade, sujeito às determinações impostas pela Justiça.

O processo deverá esclarecer as circunstâncias da ocorrência, analisar os elementos apresentados pelas partes e definir eventual responsabilidade criminal.

Defesa de Jadson

O Portal Cambé tentou contato com a defesa de Jadson Rodrigues da Silva, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

O espaço permanece aberto para manifestação da defesa, e esta reportagem poderá ser atualizada caso haja posicionamento.

O Portal Cambé continuará acompanhando os desdobramentos do caso. Compartilhe a reportagem e acompanhe nossas redes sociais para receber as principais notícias de Cambé e do Norte do Paraná.

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Polícia Militar do Paraná comemora 172 anos com solenidade em Cam ...
10 de agosto de 2026
Vigilantes de escolas de Cambé cobram solução para atrasos
10 de agosto de 2026
PRF apreende 138 kg de pasta base de cocaína em Cambé
8 de agosto de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress