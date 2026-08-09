Flávia Saraiva conquista dois ouros no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística

Flávia Saraiva, ginasta do Flamengo, brilhou no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística realizado no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, neste domingo (9). A atleta carioca garantiu o ouro nas provas da trave e do solo, destacando-se com apresentações de alto nível técnico e artístico.
Na trave, Flávia alcançou a nota mais alta da competição, 13.866, superando Gabriela Barbosa, do Pinheiros, que ficou com a prata (13.266), e Gabriela Vieira, também do Flamengo, que levou o bronze (13.100).
No solo, Flávia repetiu o desempenho de destaque, conquistando o ouro com nota 13.833. Júlia Coutinho, também do Flamengo, ficou com a prata (13.266), enquanto Hellen Silva, do mesmo clube, completou o pódio com o bronze (13.200).
Entre os homens, Arthur Nory e Diogo Paes, ambos do Pinheiros, empataram na barra fixa com nota 13.966, mas Nory ficou com o ouro pelo critério de desempate. Patrick Correia, também do Pinheiros, levou o bronze (13.666).
Caio Souza, do Minas Tênis Clube, foi campeão nas barras paralelas com nota 13.966. Dreick Goulart, do Grêmio Náutico União, ficou com a prata (13.133), e Johnny Oshiro, da Agith, conquistou o bronze (12.466).
Yuri Guimarães, da Agith, garantiu seu segundo ouro na competição ao vencer o salto, com média de 14.133. João Perdigão, do Pinheiros, ficou com a prata, e Christian Dorneles completou o pódio com o bronze.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br