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Flávia Saraiva conquista dois ouros no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 9 de agosto de 2026 23:05

Flávia Saraiva, ginasta do Flamengo, brilhou no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística realizado no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, neste domingo (9). A atleta carioca garantiu o ouro nas provas da trave e do solo, destacando-se com apresentações de alto nível técnico e artístico.

Na trave, Flávia alcançou a nota mais alta da competição, 13.866, superando Gabriela Barbosa, do Pinheiros, que ficou com a prata (13.266), e Gabriela Vieira, também do Flamengo, que levou o bronze (13.100).

No solo, Flávia repetiu o desempenho de destaque, conquistando o ouro com nota 13.833. Júlia Coutinho, também do Flamengo, ficou com a prata (13.266), enquanto Hellen Silva, do mesmo clube, completou o pódio com o bronze (13.200).

Entre os homens, Arthur Nory e Diogo Paes, ambos do Pinheiros, empataram na barra fixa com nota 13.966, mas Nory ficou com o ouro pelo critério de desempate. Patrick Correia, também do Pinheiros, levou o bronze (13.666).

Caio Souza, do Minas Tênis Clube, foi campeão nas barras paralelas com nota 13.966. Dreick Goulart, do Grêmio Náutico União, ficou com a prata (13.133), e Johnny Oshiro, da Agith, conquistou o bronze (12.466).

Yuri Guimarães, da Agith, garantiu seu segundo ouro na competição ao vencer o salto, com média de 14.133. João Perdigão, do Pinheiros, ficou com a prata, e Christian Dorneles completou o pódio com o bronze.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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