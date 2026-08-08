Bia Haddad anuncia pausa nas competições de tênis até o fim do ano

A tenista Beatriz Haddad Maia comunicou aos fãs, por meio das redes sociais, que fará uma pausa em sua carreira até o final deste ano. O anúncio foi feito na noite de sexta-feira (7), quando Bia explicou que a decisão foi tomada após meses de reflexão sobre sua relação com o esporte.

A atleta de 30 anos, natural de São Paulo, destacou que o afastamento segue as regras da Associação de Tênis Feminino (WTA), permitindo a proteção de seu ranking por até seis meses, contados a partir de sua última partida, que foi a derrota na estreia do Torneio de Wimbledon.

Bia Haddad, que chegou a figurar entre as dez melhores do mundo em junho de 2023, enfrenta uma temporada difícil, com apenas quatro vitórias e 19 derrotas, o que a levou à 156ª posição no ranking mundial. Segundo a tenista, a pausa é necessária para buscar novos aprendizados e cuidar do bem-estar pessoal.

Esta é a segunda vez que Bia opta por interromper a temporada antes do término. No ano passado, ela já havia feito uma pausa para priorizar a saúde mental. A tenista agradeceu o apoio dos torcedores e da família, e reforçou que pretende retornar ao circuito após esse período de recesso.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br