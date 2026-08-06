Cruzeiro e Grêmio avançam para as quartas de final da Copa do Brasil 2026

Cruzeiro e Grêmio, dois dos maiores campeões da Copa do Brasil, garantiram vaga nas quartas de final da edição de 2026 após vencerem seus confrontos nesta quarta-feira (5). O Cruzeiro superou a Chapecoense por 2 a 0 no Mineirão, enquanto o Grêmio derrotou o Mirassol por 1 a 0 em Porto Alegre.

O sorteio dos confrontos das quartas de final será realizado na próxima terça-feira (11), às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As partidas estão programadas para os dias 26 de agosto e 3 de setembro.

O Cruzeiro, maior vencedor do torneio com seis títulos, abriu o placar no fim do primeiro tempo com Matheus Henrique e ampliou com Kaio Jorge, que converteu um pênalti na etapa final. A equipe mineira chega às quartas pela terceira vez desde o título conquistado em 2018.

Já o Grêmio, dono de cinco taças, voltou a vencer após seis jogos ao bater o Mirassol, com gol de Cristian Pavón em cobrança de falta. O time gaúcho não alcançava as quartas desde 2023 e interrompeu uma sequência de resultados negativos.

Na terça-feira (4), Santos e Atlético-MG também se classificaram. O Santos eliminou o Remo ao vencer por 1 a 0 em Belém, enquanto o Atlético-MG garantiu a vaga com triunfo sobre o Juventude fora de casa, também por 1 a 0.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br