Jorge Messi, pai de Lionel Messi, morre aos 68 anos em Rosário

Jorge Horacio Messi, pai do jogador Lionel Messi, faleceu aos 68 anos na cidade de Rosário, Argentina. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades ou pela família.

Jorge Messi era empresário e desempenhou papel fundamental na carreira do filho, acompanhando de perto o desenvolvimento de Lionel desde os primeiros passos no futebol. Ele também era reconhecido como torcedor do Newell’s Old Boys, clube onde Messi iniciou sua trajetória esportiva.

Após a notícia do falecimento, diversas entidades e clubes se manifestaram nas redes sociais. O Newell’s Old Boys expressou pesar e destacou Jorge como um pilar de apoio ao craque argentino. Clubes como River Plate, Club Atletico Tigre, Club Atletico Huracan e Rosário Central também prestaram homenagens.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) lamentou a perda e declarou apoio à família Messi neste momento difícil. A Associação de Futebol Argentino (AFA), representada pelo presidente Claudio Tapia, enviou condolências e solidariedade à família.

A Real Federação Espanhola de Futebol e o escritório argentino do Unicef também manifestaram pesar, ressaltando o compromisso de Lionel Messi com causas sociais e os direitos das crianças.

Até o momento, Lionel Messi não se pronunciou publicamente sobre a morte do pai.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br