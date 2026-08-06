Quartas da Copa do Brasil podem ter apenas times campeões na disputa

As quartas de final da Copa do Brasil deste ano podem ser marcadas por uma disputa entre equipes que já levantaram a taça do torneio. Os últimos classificados serão definidos nesta quinta-feira (6), com destaque para o confronto entre Vitória e Athletico-PR no Barradão, em Salvador. O Athletico, campeão em 2019, venceu o jogo de ida por 2 a 0 e pode avançar mesmo com derrota por um gol de diferença.

No outro duelo da noite, Corinthians e Internacional, ambos campeões da Copa do Brasil, se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo. O Inter, que venceu o jogo de ida por 2 a 0, pode garantir a vaga mesmo se perder por um gol.

Já estão classificados Cruzeiro, maior campeão do torneio com seis títulos, Grêmio, Palmeiras e Vasco. O Cruzeiro eliminou a Chapecoense, enquanto o Grêmio passou pelo Mirassol. O Palmeiras, tetracampeão, garantiu sua vaga mesmo com derrota para o Fortaleza, graças ao resultado do jogo de ida. O Vasco superou o Fluminense por 3 a 1 no Maracanã, repetindo o desempenho da edição anterior.

Outros times já garantidos nas quartas são Santos e Atlético-MG, ambos campeões em edições anteriores. O sorteio dos confrontos das quartas de final será realizado na próxima terça-feira (11), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogos estão previstos para os dias 26 de agosto e 3 de setembro.

A última vez em que apenas campeões chegaram às quartas de final da Copa do Brasil foi há dez anos, reforçando a possibilidade de uma fase histórica nesta edição.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br