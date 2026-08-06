Cambé intensifica identificação e vacinação contra o sarampo após alerta nacional

A Secretaria Municipal de Saúde de Cambé está ampliando as medidas de prevenção e combate ao sarampo. A partir de agosto, o município vai reforçar a identificação precoce de casos e intensificar a vacinação, seguindo orientações do Ministério da Saúde após o registro de casos em São Paulo.

Profissionais da saúde, agentes comunitários, de endemias, educadores e equipes da Assistência Social e dos CRAS passarão por capacitação para reconhecer rapidamente os sinais e sintomas do sarampo. O objetivo é encaminhar possíveis casos para atendimento e evitar a propagação da doença.

Além disso, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos receberão treinamentos presenciais e online para aprimorar o acolhimento e diagnóstico dos pacientes.

Em agosto, a vacinação será intensificada nas escolas estaduais, ampliando a estratégia já adotada nas escolas municipais. No sábado, dia 22, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cambé funcionarão das 8h às 14h, oferecendo todas as vacinas do calendário nacional, com ênfase nas doses contra sarampo e HPV.

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida pelo ar. Os principais sintomas incluem febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, tosse seca, irritação nos olhos e mal-estar. A vacinação é a principal forma de prevenção e está disponível no SUS para pessoas de 12 meses a 59 anos, com esquemas específicos para cada faixa etária.

O estado de São Paulo enfrenta atualmente um surto ativo de sarampo, com casos confirmados em cidades da região metropolitana. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação de todas as pessoas de seis meses a 59 anos, mesmo aquelas que já foram imunizadas anteriormente.

A Secretaria de Saúde de Cambé reforça a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada. Em caso de dúvidas ou sintomas, a orientação é procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br