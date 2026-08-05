Justiça Eleitoral orienta idosos sobre votação em Cambé

Encontro em Cambé prepara idosos para votar e identificar notícias falsas

Ação realizada no CCI do Jardim Tupi explicou a ordem dos votos na urna eletrônica e alertou sobre conteúdos falsos durante a campanha eleitoral.

A Justiça Eleitoral de Cambé realizou, na segunda-feira, 3 de agosto, um encontro com moradores atendidos pelo Centro de Convivência do Idoso do Jardim Tupi. A atividade abordou o funcionamento da urna eletrônica, a ordem de votação nas Eleições 2026 e os cuidados necessários diante da circulação de notícias falsas.

O encontro aconteceu na unidade do CCI localizada em frente à Unidade de Pronto Atendimento de Cambé. Uma urna eletrônica foi levada ao local para que os participantes pudessem conhecer melhor o equipamento e tirar dúvidas sobre o momento da votação.

A ação contou com a participação do juiz eleitoral de Cambé, Ricardo Luiz Gorla, que conversou com os idosos e destacou a importância de verificar a origem das informações recebidas durante o período eleitoral.

Notícias falsas estão entre as preocupações

Durante o encontro, o juiz explicou que a disseminação de informações falsas ganhou novas proporções com o uso da internet, das redes sociais e de ferramentas de inteligência artificial.

Segundo Ricardo Gorla, o eleitor deve ter cuidado antes de compartilhar mensagens, vídeos, áudios ou imagens relacionados às eleições.

“Quando receber alguma notícia ou informação, é importante verificar se aquilo realmente procede, se é verdadeiro, e não ficar replicando aquilo que não parece confiável”, orientou.

A recomendação é buscar informações em canais oficiais, veículos de comunicação identificados e fontes que apresentem autoria e contexto. Mensagens sem origem definida, com pedidos urgentes de compartilhamento ou acusações sem provas devem ser vistas com atenção.

Idosos representam parcela expressiva do eleitorado

De acordo com os dados apresentados durante a reunião, aproximadamente 25% do eleitorado de Cambé é formado por pessoas da terceira idade.

Para a Justiça Eleitoral, conversar diretamente com esse público ajuda não apenas os participantes, mas também seus familiares. As orientações podem ser compartilhadas com filhos, netos, amigos e vizinhos.

Ricardo Gorla observou que algumas pessoas mais velhas podem enfrentar dificuldades maiores para reconhecer manipulações digitais ou conteúdos produzidos para imitar notícias verdadeiras.

Ao mesmo tempo, ele ressaltou que os idosos possuem um papel importante na conscientização das famílias e na transmissão de informações corretas sobre o processo eleitoral.

Urna eletrônica foi apresentada aos participantes

Além das orientações sobre notícias falsas, os idosos puderam acompanhar uma demonstração do funcionamento da urna eletrônica.

A Justiça Eleitoral chamou a atenção principalmente para a quantidade de votos que serão registrados nas eleições gerais. No primeiro turno de 2026, o eleitor terá de escolher representantes para seis vagas diferentes.

A ordem definida para a votação é:

Deputado federal; Deputado estadual; Senador — primeira vaga; Senador — segunda vaga; Governador; Presidente da República.

O primeiro turno das Eleições 2026 está marcado para 4 de outubro. Neste ano, serão escolhidos dois senadores por estado, além de deputados federais e estaduais, governador e presidente da República.

Ordem dos votos exige atenção

O juiz eleitoral alertou que a urna não permite que o eleitor escolha livremente qual cargo deseja preencher primeiro. A sequência aparece automaticamente e precisa ser respeitada.

Caso uma pessoa digite o número de um candidato a presidente quando a urna ainda estiver solicitando o voto para deputado federal, por exemplo, o número poderá ser interpretado como voto para outro candidato, partido ou legenda.

“Se o eleitor não observar a ordem de votação, poderá acabar votando de maneira diferente daquela que pretendia”, explicou Ricardo Gorla.

A ordem oficial começa pelo voto para deputado federal e termina com o voto para presidente da República. Entre eles, aparecem deputado estadual, os dois votos para senador e governador.

Justiça Eleitoral recomenda levar uma “colinha”

Para evitar erros e agilizar o atendimento nas seções eleitorais, a recomendação é que o eleitor leve os números dos candidatos anotados em um papel, seguindo a ordem apresentada pela urna.

A chamada colinha eleitoral é permitida e pode ajudar principalmente em uma eleição com vários cargos e dois votos para senador.

O juiz explicou que modelos de anotação deverão ser disponibilizados no Fórum Eleitoral de Cambé. O eleitor poderá preencher o papel antes de sair de casa e consultá-lo no momento da votação.

A medida também ajuda a reduzir o tempo de permanência diante da urna e contribui para que as filas avancem com mais rapidez.

Eleição com mais cargos pode gerar filas

Ricardo Gorla reconheceu que a quantidade de votos pode provocar filas nos locais de votação, principalmente nos horários de maior movimento.

Por isso, a Justiça Eleitoral pretende ampliar as orientações aos moradores antes do primeiro turno. A intenção é fazer com que as pessoas cheguem às seções sabendo a ordem dos cargos e com os números previamente anotados.

“Queremos que o eleitor exerça o direito de voto com tranquilidade, mas também de uma forma que o processo flua e não demore tanto”, afirmou.

Novas ações serão realizadas em Cambé

O encontro no Jardim Tupi foi a primeira atividade de uma programação que deverá passar por outros centros de convivência do município.

Segundo o juiz eleitoral, uma nova ação estava prevista para a mesma semana em outra unidade de atendimento à população idosa.

A Justiça Eleitoral também pretende divulgar informações sobre votação, segurança do processo eleitoral e combate às notícias falsas ao longo da campanha.

“O eleitor pode ter a consciência de que, em Cambé, todo o trabalho será realizado com muita seriedade e com a máxima transparência possível”, declarou Ricardo Gorla.

Eleições 2026

Nas Eleições Gerais de 2026, os paranaenses votarão para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual.

O primeiro turno será realizado em 4 de outubro de 2026. Caso seja necessário segundo turno para presidente ou governador, a nova votação ocorrerá em 25 de outubro.

A proximidade do pleito deve aumentar a circulação de conteúdos políticos nas redes sociais. Antes de compartilhar qualquer informação, o eleitor deve conferir a fonte, a data da publicação e se o conteúdo foi confirmado por canais oficiais.

Você participou do encontro ou ainda tem dúvidas sobre a votação? Deixe seu comentário, compartilhe esta matéria com familiares e acompanhe o Portal Cambé para receber as principais informações sobre as Eleições 2026 no município.