Home / Brasil / Pesquisa Genial/Quaest aponta recuperação de Flávio Bolsonaro e movimenta cenário presidencial

Pesquisa Genial/Quaest aponta recuperação de Flávio Bolsonaro e movimenta cenário presidencial

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
1 Mins Read
Atualizado: 5 de agosto de 2026 11:00

O mais recente levantamento realizado pelo instituto Genial/Quaest indica sinais de recuperação política do senador Flávio Bolsonaro. Os dados mostram que o parlamentar vem ganhando destaque nas intenções de voto e na avaliação de desempenho, o que pode influenciar diretamente o ritmo da disputa presidencial.

Segundo a pesquisa, Flávio Bolsonaro apresenta crescimento em indicadores de popularidade, refletindo uma mudança no cenário político nacional. Analistas avaliam que esse avanço pode alterar estratégias de outros pré-candidatos e partidos, tornando a corrida presidencial ainda mais competitiva.

O levantamento também destaca a movimentação de eleitores e a reconfiguração das alianças políticas em torno de possíveis candidaturas. Especialistas apontam que o desempenho de Flávio Bolsonaro pode impactar o debate eleitoral e a definição de apoios nos próximos meses.

Com a aproximação das eleições, o cenário segue dinâmico, e a recuperação de figuras políticas como Flávio Bolsonaro tende a intensificar as articulações e negociações entre as principais lideranças do país.

Fonte: quaest.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

PRD e Solidariedade optam por neutralidade e liberam alianças est ...
5 de agosto de 2026
BID amplia fundo para segurança na América Latina e Caribe para U ...
5 de agosto de 2026
Polícia Civil do Rio realiza operação contra integrantes do Coman ...
5 de agosto de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress