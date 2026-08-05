Londrina registra queda nas internações por doenças respiratórias, mas alerta permanece

O boletim semanal da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina mostrou uma redução significativa nos casos de internação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na semana epidemiológica 29, entre 19 e 25 de julho. Foram 24 internações registradas, sendo metade em adultos e metade em crianças de até 12 anos, número 43% menor que o da semana anterior, quando houve 42 internações.

Apesar da melhora, a circulação de vírus respiratórios como o Sincicial Respiratório (VSR), Influenza A e B, além de Rinovírus, Metapneumovírus e Adenovírus, continua ativa na cidade. A Secretaria de Saúde reforça a importância dos cuidados, principalmente para crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, já que neste ano foram confirmados 33 óbitos por SRAG, sendo 12 por influenza, seis por VSR e 15 sem agente causador identificado.

Na última semana, dois novos óbitos foram registrados: um homem de 90 anos e uma mulher de 89 anos, ambos com comorbidades e infectados por Influenza A.

A diretora de Vigilância em Saúde, Fernanda Fabrin, destacou que a vacinação contra a Influenza é fundamental para prevenir casos graves e mortes, recomendando que quem ainda não se vacinou procure uma unidade de saúde. Ela também orienta para medidas como higienizar as mãos, manter ambientes ventilados e evitar contato com outras pessoas ao apresentar sintomas respiratórios.

O Pronto Atendimento Infantil (PAI) realizou 1.615 atendimentos na última semana, dos quais 567 foram por Síndrome Gripal, representando 35% das urgências pediátricas. Já as UPAs Sabará e Centro, além dos Prontos Atendimentos União da Vitória, Leonor e Maria Cecília, somaram 13.534 atendimentos, sendo 1.924 relacionados a síndromes gripais, o que equivale a 14% dos atendimentos em adultos.

A cobertura vacinal contra a gripe entre os grupos prioritários está em 58,7%, abaixo da meta de 90%. Entre os idosos, a cobertura é de 59%, entre as crianças, 45%, e entre gestantes, 133%, superando a estimativa inicial para este grupo.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br