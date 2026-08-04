Londrina Iluminação conclui primeira fase de melhorias no sistema de iluminação do Acquaville

A Londrina Iluminação finalizou a primeira etapa da revitalização do sistema de iluminação no Residencial Acquaville, localizado próximo à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), na zona leste de Londrina. O bairro, formado por diversos condomínios, recebeu melhorias principalmente na praça conhecida como Acquaville 2.

Foram instalados 66 novos postes ornamentais e 127 lâmpadas de LED, além da substituição da rede elétrica antiga. As intervenções seguem o padrão técnico da companhia e visam dificultar furtos e vandalismo, problemas recorrentes na região devido à falta de padronização nas instalações anteriores.

O presidente da Londrina Iluminação, Vitor Horita, afirmou que a ação atende a uma solicitação antiga dos moradores e faz parte do compromisso da prefeitura em ampliar a segurança e o lazer no bairro, que possui alta densidade populacional. As próximas etapas contemplarão a MRV Skate Plaza e a terceira praça do residencial.

Moradores, como Iris Fleury, destacam que a nova iluminação trouxe mais segurança para atividades noturnas, como caminhadas em família. Segundo Horita, a iniciativa reforça o atendimento da gestão municipal em todas as regiões da cidade, lembrando que a área iluminada de Londrina aumentou 88% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br