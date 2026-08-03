Avante confirma Augusto Cury como candidato à Presidência em convenção nacional

O partido Avante confirmou, nesta segunda-feira (3), o nome do escritor e psiquiatra Augusto Cury como seu candidato à Presidência da República. A decisão foi tomada durante a convenção nacional da sigla, realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

O nome do vice-presidente ainda não foi definido pelo partido. Durante seu discurso, Augusto Cury defendeu mudanças no sistema de governo do país e afirmou que, caso seja eleito, pretende propor o modelo de semipresidencialismo. Nesse sistema, o presidente ficaria responsável por funções estratégicas, enquanto um primeiro-ministro assumiria a administração do governo.

Cury também comentou sobre as negociações com o partido Novo para uma possível aliança com o candidato Romeu Zema, informando que as conversas não avançaram e que a parceria está praticamente descartada.

O Avante é uma das últimas legendas a oficializar candidatura nesta fase do calendário eleitoral. As convenções partidárias seguem até quarta-feira (5), e o prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral termina em 15 de agosto.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br