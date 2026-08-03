Curso gratuito de hidráulica oferece 22 vagas exclusivas para mulheres em Londrina

O Centro de Oficinas para Mulheres (COM), ligado à Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), está com inscrições abertas para um curso de reparos domésticos com foco em hidráulica. São 22 vagas destinadas exclusivamente a mulheres com mais de 18 anos que residam em Londrina.

As interessadas devem solicitar o link de pré-inscrição pelos canais de atendimento do COM, que incluem o telefone fixo (43) 3378-0111 e o WhatsApp (43) 99945-0056. O preenchimento das vagas será feito conforme a ordem de solicitação, já que há apenas uma turma prevista.

As aulas acontecerão entre os dias 10 e 14 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, no Senai, localizado na Rua Belém, 844, no Centro de Londrina. O curso será ministrado pelo professor Nivaldo Calabrezi, profissional com mais de 35 anos de experiência na construção civil e integrante do corpo docente do Senai há mais de duas décadas.

O conteúdo do curso aborda desde conceitos básicos sobre sistemas hidráulicos residenciais até normas de segurança do trabalho. A iniciativa busca ampliar a presença feminina em uma área tradicionalmente masculina e atender à demanda crescente por profissionais na área de reparos domésticos.

Segundo a psicóloga Lisnéia Rampazzo, da SMPM, o curso representa uma oportunidade importante para as mulheres ingressarem em um mercado de trabalho aquecido e com carência de mão de obra qualificada. O projeto é resultado de uma parceria entre o Senai e a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, e há previsão de novas capacitações em áreas como construção civil e alimentos nos próximos meses.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br