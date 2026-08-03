Campanha Nacional de Multivacinação 2026 começa em todo o Brasil nesta segunda-feira

A Campanha Nacional de Multivacinação 2026 tem início nesta segunda-feira (3) em todas as regiões do Brasil. A ação segue até 1º de setembro e busca ampliar a cobertura vacinal da população, oferecendo gratuitamente diversas vacinas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

As doses estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e pontos de vacinação do país. Pessoas com o esquema vacinal incompleto podem aproveitar a campanha para atualizar suas vacinas.

O ponto alto da mobilização será o Dia D nacional, marcado para o sábado, 22 de agosto, quando as unidades de saúde estarão abertas para facilitar o acesso da população às vacinas.

O Ministério da Saúde reforça que todas as vacinas oferecidas pelo SUS são seguras e eficazes, contribuindo para a redução da circulação de doenças e protegendo tanto quem é vacinado quanto aqueles que não podem receber imunizantes por recomendação médica.

Entre as vacinas disponíveis estão: BCG (tuberculose), tríplice viral, poliomielite inativada, rotavírus, pneumocócica 10-valente, meningocócica C e ACWY, influenza, Covid-19, febre amarela, HPV, varicela, DTP e hepatites A e B.

Recentemente, o Ministério da Saúde ampliou a recomendação da vacina contra o sarampo para os municípios de Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo, após a identificação de casos ligados à importação do vírus nessas cidades.

Para facilitar o acompanhamento da saúde das crianças, está disponível a Caderneta Digital da Criança, acessível pelo celular. Com ela, famílias podem consultar o histórico de vacinas, receber alertas de novas doses e acompanhar dados de crescimento e desenvolvimento. A versão física da caderneta continua sendo distribuída nas UBS.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br