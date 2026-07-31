Três atletas da APVE Londrina são chamadas para Seleção Paranaense de Basquete Sub-18

Três jogadoras do time principal da APVE Londrina Basketball foram convocadas para integrar a Seleção Paranaense Feminina Sub-18 de basquete. As atletas Ágatha Villas Bôas (pivô), Lyvia Madeiro (ala-armadora) e Jamily Queiroz (armadora) participarão de uma etapa de treinamentos entre os dias 15 e 19 de agosto, na cidade de Toledo.

O grupo inicial conta com 18 atletas, das quais apenas 12 serão selecionadas após os treinos para representar o Paraná no Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. A competição, que reúne equipes dos três estados do Sul, acontece também em Toledo, de 20 a 22 de agosto.

Ágatha Villas Bôas, de apenas 16 anos e vinda de São José dos Campos, destacou a importância da convocação e reconheceu o papel da APVE em seu desenvolvimento. Jamily Queiroz, de 18 anos, recém-chegada de Ubiratã, ressaltou a satisfação com o reconhecimento pelo esforço nos treinamentos. Lyvia Madeiro, também com 16 anos e há um ano na equipe, demonstrou orgulho em vestir a camisa da APVE e expectativa de crescimento durante a preparação.

As três atletas já fazem parte do elenco adulto da APVE Londrina Basketball, que disputa o Campeonato Paranaense e se prepara para o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-23, além dos Jogos Abertos do Paraná.

O coordenador geral da APVE e técnico do time feminino adulto, Marival Mazzio Jr, destacou que a convocação das atletas reforça o reconhecimento do trabalho realizado pela equipe técnica e pelo projeto esportivo. O projeto da APVE Londrina Basketball é patrocinado pelo Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), administrado pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br