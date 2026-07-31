Rodada de Compras Públicas aproxima 30 empresas de novas oportunidades em Londrina

A Rodada de Oportunidades de Compras Públicas, promovida pelo Programa Compra Londrina com apoio do Sebrae, reuniu no dia 16 de junho empresários e representantes de órgãos públicos na sede da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL). O evento teve como foco aproximar fornecedores locais das futuras demandas de contratação previstas para o segundo semestre de 2026.

Segundo a Gerência de Incentivo a Compras Locais da Secretaria Municipal de Gestão Pública, a ação cumpriu o objetivo de criar novas conexões de negócios. Todas as empresas e órgãos públicos presentes identificaram ao menos um potencial parceiro ou fornecedor durante a rodada. A maioria das empresas encontrou entre um e três possíveis parceiros, enquanto metade dos órgãos públicos relatou mais de sete contatos qualificados.

Participaram da rodada 30 empresas, totalizando 79 atendimentos. Entre os órgãos responsáveis por licitações, estiveram presentes a Prefeitura de Londrina, Câmara Municipal, CMTU e Londrina Iluminação, que apresentaram suas demandas e perspectivas de compras para os próximos meses.

No total, a Prefeitura apresentou dez objetos de contratação, além de oportunidades nas áreas de infraestrutura urbana e serviços públicos. Entre as principais demandas destacaram-se serviços de manutenção predial, manutenção de sistemas de ar-condicionado, manutenção de veículos e lavagem da frota pública.

A avaliação dos participantes foi positiva: todos os representantes de empresas e órgãos públicos declararam-se satisfeitos ou muito satisfeitos com os resultados do encontro.

Para Ana Flávia Vilela, gerente de Incentivo a Compras Locais, a iniciativa fortalece o ecossistema de fornecedores locais e amplia a participação de micro e pequenas empresas nas compras públicas do município. Ela ressaltou que muitas empresas conheceram o programa durante o evento e demonstraram interesse em se cadastrar como fornecedoras.

O levantamento de satisfação também coletou sugestões para aprimorar futuras edições, previstas para o segundo semestre.

O Programa Compra Londrina incentiva a participação de microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte, oferecendo capacitação para processos licitatórios da Prefeitura. Interessados podem buscar informações pelo telefone e WhatsApp (43) 3372-4606 ou presencialmente na prefeitura, de segunda a sexta, das 12h às 18h. O Hub de Aceleração do programa atende na Rua Pernambuco, 162, às terças e quintas, das 8h às 14h, e pelo telefone/WhatsApp (43) 3372-4169.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br