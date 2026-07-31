Bolsa Família de julho: Caixa conclui pagamentos para NIS final 0

A Caixa Econômica Federal finaliza nesta sexta-feira (31) o pagamento da parcela de julho do Bolsa Família. O benefício está sendo liberado para os inscritos cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 0.

O valor médio do benefício neste mês é de R$ 679,19. Para moradores de 175 municípios de seis estados que enfrentam situação de emergência ou calamidade pública, o pagamento foi antecipado para o dia 20 de julho, independentemente do final do NIS. Os estados contemplados com o pagamento unificado são Amazonas, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.

O valor mínimo do Bolsa Família permanece em R$ 600, com adicionais previstos para famílias em situações específicas. Mães de bebês de até seis meses recebem seis parcelas de R$ 50 por meio do Benefício Variável Familiar Nutriz. Há também acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes ou filhos de 7 a 18 anos, e adicional de R$ 150 para aquelas com crianças de até seis anos.

O pagamento do Bolsa Família ocorre normalmente nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem consultar informações sobre datas, valores e composição das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem.

Desde junho de 2023, está em vigor a regra de proteção, que permite a famílias que aumentaram a renda receberem metade do benefício por até um ano, desde que cada integrante tenha renda de até meio salário mínimo. Famílias que entraram na regra até maio de 2025 continuam com direito ao benefício parcial por dois anos.

Outra mudança importante é que, desde 2024, os beneficiários do Bolsa Família não sofrem mais desconto do Seguro Defeso, conforme a Lei 14.601/2023. O Seguro Defeso é destinado a pescadores artesanais impedidos de trabalhar durante a piracema.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br