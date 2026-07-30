PCdoB confirma apoio à candidatura de Lula à Presidência

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) confirmou oficialmente seu apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República. A decisão foi tomada durante a convenção nacional do partido, realizada de forma online na noite de quinta-feira (30).

Em manifesto divulgado após a reunião, o PCdoB ressaltou a importância de ampliar a inclusão social, fortalecer o setor industrial e proteger a democracia e a soberania nacional. O partido acredita que essas pautas são fundamentais para o desenvolvimento do país.

Apesar do apoio já declarado pelo PCdoB, Lula ainda é considerado pré-candidato à Presidência. A oficialização de seu nome como candidato pelo PT está prevista para ocorrer no próximo domingo (2), durante a convenção nacional do partido.

Outros partidos também estão realizando suas convenções para definir seus candidatos à Presidência. Entre os próximos eventos já agendados estão as convenções do PSTU e do PV, marcadas para 31 de julho, do PCO, em 1º de agosto, e do PT, em 2 de agosto.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br