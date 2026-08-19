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Palmeiras garante vaga nas quartas da Libertadores ao vencer Cerro Porteño no Paraguai

Palmeiras vence o Cerro Porteño no Paraguai e avança para as quartas da Libertadores. Verdão aguarda adversário entre Mirassol e LDU.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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O Palmeiras conquistou uma importante vitória fora de casa e está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. O time paulista superou o Cerro Porteño por 1 a 0, nesta quarta-feira (19), no estádio La Nueva Olla, em Assunção, Paraguai. O gol decisivo foi marcado pelo zagueiro Gustavo Gómez, de cabeça, após cobrança de escanteio de Jhon Arias aos 40 minutos do primeiro tempo.

A equipe brasileira agora aguarda o vencedor do confronto entre Mirassol e LDU, que será decidido nesta quinta-feira (20), no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1.

No primeiro tempo, o confronto foi equilibrado, com poucas chances claras de gol. O Cerro Porteño chegou a assustar, mas não conseguiu abrir o placar. O Palmeiras, mesmo com dificuldades para criar ofensivamente, aproveitou bem a oportunidade que teve e saiu na frente.

Na etapa final, o ritmo da partida diminuiu e o time paraguaio encontrou dificuldades para pressionar o Palmeiras, que administrou o resultado até o apito final e garantiu a vaga na próxima fase.

Em outros jogos das competições continentais, o Fluminense enfrentará o Platense nas quartas de final, após os argentinos eliminarem o Coquimbo Unido nos pênaltis. O Atlético-MG também avançou na Copa Sul-Americana ao empatar com o Red Bull Bragantino e agora terá o Santos como adversário. Já o São Paulo segue na disputa após vencer o Bolívar, e enfrentará o Boca Juniors nas quartas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#Cerro Porteño#Esportes#futebol#LDU#libertadores#Mirassol#Palmeiras#QUARTAS DE FINAL
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