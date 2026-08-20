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Explosão em prédio de Copacabana deixa quatro pessoas feridas e causa interdição parcial

Explosão em prédio de Copacabana deixa quatro feridos, provoca evacuação e interdição parcial. Defesa Civil garante que não há risco de desabamento.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Uma explosão registrada em um edifício residencial na Rua Sá Ferreira, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no final da tarde desta quarta-feira (19).

Segundo informações oficiais, o incidente ocorreu em um prédio de 13 andares mais subsolo. Os bombeiros evacuaram todos os moradores, totalizando 150 apartamentos, para garantir a segurança e avaliar possíveis riscos estruturais.

Quatro pessoas ficaram feridas, com lesões classificadas entre leves e moderadas. Duas delas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, para atendimento médico.

A Defesa Civil do município foi acionada e realizou uma vistoria no local. Após a análise, foi constatado que não havia risco de desabamento, mas parte da garagem e dois apartamentos atingidos pela explosão precisaram ser interditados preventivamente.

De acordo com o tenente-coronel Fábio Contreras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, a evacuação completa do prédio foi necessária para garantir que não houvesse perigo de colapso. Após a avaliação, a Defesa Civil liberou o edifício, mantendo interdições apenas nas áreas afetadas.

As causas da explosão ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#Copacabana#Corpo de Bombeiros#Defesa Civil#explosão#feridos#INTERDIÇÃO#prédio residencial#Rio de Janeiro
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