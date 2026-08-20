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Flamengo supera Cruzeiro no Maracanã e avança às quartas da Libertadores

Flamengo vence Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã e avança às quartas de final da Libertadores, mantendo vivo o sonho do quinto título.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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O Flamengo garantiu vaga nas quartas de final da Copa Libertadores ao vencer o Cruzeiro por 2 a 1, na noite de quarta-feira (19), no Maracanã. O confronto marcou o jogo de volta das oitavas de final do torneio, mantendo vivo o sonho do quinto título continental para o clube carioca.

Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, em Belo Horizonte, o Flamengo dominou as ações no primeiro tempo, com maior posse de bola e várias finalizações. A equipe abriu o placar aos 34 minutos, com um belo gol de Giorgian de Arrascaeta, após tabela com Pedro.

O Cruzeiro voltou mais ofensivo no segundo tempo e empatou aos cinco minutos, com gol de Lucas Romero. O time mineiro ainda teve chance de virar, mas parou na defesa rubro-negra.

Aos 16 minutos, Samuel Lino marcou o segundo gol do Flamengo, garantindo a classificação. O Cruzeiro pressionou, mas não conseguiu reverter o placar. Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do duelo entre Tolima e Independiente del Valle para conhecer seu adversário nas quartas de final.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#Arrascaeta#Cruzeiro#flamengo#futebol#libertadores#Maracanã#QUARTAS DE FINAL#Samuel Lino
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