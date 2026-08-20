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Frente fria e ciclone provocam queda de temperatura e ventos fortes no Sul do Brasil

Frente fria e ciclone derrubam temperaturas e trazem ventos fortes ao Sul do Brasil. Confira a previsão do tempo para todas as regiões do país.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Uma frente fria acompanhada de um ciclone extratropical avança pela Região Sul do Brasil nesta quinta-feira (20), trazendo queda acentuada de temperatura em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além do sudoeste de Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chuvas, trovoadas e ventos intensos principalmente no Rio Grande do Sul, com o sistema se deslocando também para o oeste e sul do Paraná e de Santa Catarina.

As mínimas podem ficar abaixo de 10°C no sul do Paraná, oeste de Santa Catarina e grande parte do interior gaúcho. Em Curitiba, a máxima chega a 27°C. Já no Norte do país, instabilidades continuam no Acre e no oeste e noroeste do Amazonas, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas. No norte do Pará, Amapá, Roraima, norte e centro do Amazonas e Rondônia, há possibilidade de chuva isolada.

No Sudeste do Amazonas, sul do Pará e Tocantins, o tempo seco persiste, com alerta laranja para baixa umidade relativa do ar, variando entre 20% e 12%. As temperaturas máximas podem atingir 40°C em algumas áreas, como Palmas, enquanto Rio Branco e Porto Velho registram mínimas de 23°C.

No Centro-Oeste, o aviso laranja para baixa umidade permanece em grande parte de Mato Grosso, norte e leste de Mato Grosso do Sul, oeste e sul de Goiás e Distrito Federal. Em Cuiabá, a máxima chega a 32°C e, em Brasília, a mínima é de 15°C.

Na Região Nordeste, o sul do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia seguem com poucas nuvens e alerta para baixa umidade de até 20%. Chuvas isoladas ocorrem no centro-norte do Maranhão, Piauí, Ceará e ao longo do litoral do Nordeste. Salvador e Aracaju têm mínimas de 23°C, enquanto Teresina pode chegar a 36°C.

No Sudeste, a nebulosidade se concentra no norte e leste de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e litoral sul de São Paulo. O restante da região terá poucas nuvens, baixa umidade e calor intenso, com máxima de 32°C no Rio de Janeiro. Nas áreas serranas de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, as mínimas podem chegar a 9°C.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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