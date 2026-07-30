Home / Destaques / MEC divulga lista de pré-selecionados para o Fies do segundo semestre de 2026

MEC divulga lista de pré-selecionados para o Fies do segundo semestre de 2026

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 30 de julho de 2026 23:31

O Ministério da Educação (MEC) tornou pública, nesta quinta-feira (30), a relação de candidatos pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre de 2026.

Os estudantes que constam na lista devem complementar a inscrição entre os dias 31 de julho e 4 de agosto. Nesta edição, o Fies oferece mais de 112 mil vagas, sendo 75,5 mil destinadas ao segundo semestre.

Para participar, é necessário ter realizado qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010, alcançar média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Além disso, não é permitido ter participado como treineiro.

O financiamento só é concedido a quem comprovar renda bruta familiar mensal per capita de até três salários mínimos. Os critérios, prazos e procedimentos estão detalhados no edital publicado pelo MEC.

A seleção dos candidatos segue a ordem decrescente das notas do Enem, levando em conta o tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. A prioridade é dada a quem ainda não concluiu o ensino superior e nunca utilizou o financiamento estudantil.

O candidato é pré-selecionado para apenas uma das opções de curso, turno, local de oferta e instituição de ensino superior indicadas na inscrição, conforme o tipo de vaga e modalidade de concorrência.

Quem não foi pré-selecionado na chamada única entra automaticamente na lista de espera para as vagas remanescentes, seguindo a ordem de classificação. A pré-seleção da lista de espera ocorre de 7 de agosto a 24 de setembro.

O MEC orienta que todos os inscritos acompanhem atentamente os prazos e procedimentos do edital, para não perderem a oportunidade de conquistar uma vaga nesta edição do Fies.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Festival internacional reúne pratos de 60 países em São Paulo nes ...
31 de julho de 2026
Novo sistema alerta mulheres protegidas sobre aproximação de agre ...
31 de julho de 2026
Bolsa Família de julho: Caixa conclui pagamentos para NIS final 0
31 de julho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress