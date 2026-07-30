MEC divulga lista de pré-selecionados para o Fies do segundo semestre de 2026

O Ministério da Educação (MEC) tornou pública, nesta quinta-feira (30), a relação de candidatos pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre de 2026.

Os estudantes que constam na lista devem complementar a inscrição entre os dias 31 de julho e 4 de agosto. Nesta edição, o Fies oferece mais de 112 mil vagas, sendo 75,5 mil destinadas ao segundo semestre.

Para participar, é necessário ter realizado qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010, alcançar média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Além disso, não é permitido ter participado como treineiro.

O financiamento só é concedido a quem comprovar renda bruta familiar mensal per capita de até três salários mínimos. Os critérios, prazos e procedimentos estão detalhados no edital publicado pelo MEC.

A seleção dos candidatos segue a ordem decrescente das notas do Enem, levando em conta o tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. A prioridade é dada a quem ainda não concluiu o ensino superior e nunca utilizou o financiamento estudantil.

O candidato é pré-selecionado para apenas uma das opções de curso, turno, local de oferta e instituição de ensino superior indicadas na inscrição, conforme o tipo de vaga e modalidade de concorrência.

Quem não foi pré-selecionado na chamada única entra automaticamente na lista de espera para as vagas remanescentes, seguindo a ordem de classificação. A pré-seleção da lista de espera ocorre de 7 de agosto a 24 de setembro.

O MEC orienta que todos os inscritos acompanhem atentamente os prazos e procedimentos do edital, para não perderem a oportunidade de conquistar uma vaga nesta edição do Fies.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br