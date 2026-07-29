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Câmara de Cambé destaca ações e projetos aprovados no primeiro semestre de 2026

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 29 de julho de 2026 17:56

A Câmara Municipal de Cambé encerrou o primeiro semestre legislativo de 2026 com resultados expressivos em projetos de lei, fiscalização e diálogo com a comunidade. Entre janeiro e julho, foram aprovados 23 projetos de lei, além de um projeto de resolução, duas moções honrosas e um título de cidadão honorário.

Durante o período, os vereadores também apresentaram 237 indicações ao Executivo e protocolaram 34 pedidos de informação. Seis audiências públicas foram realizadas, promovendo debates sobre temas de interesse da população.

O presidente da Câmara, vereador Odair Paviani (PL), destacou o compromisso com a transparência e a participação popular, ressaltando ainda melhorias na infraestrutura do prédio para garantir conforto e segurança aos cidadãos e servidores.

Além das sessões ordinárias e apreciação de projetos, a Câmara promoveu reuniões com entidades e recebeu representantes de diferentes setores para discutir demandas do município. Paviani informou que, no segundo semestre, será implementada a presença de intérprete de Libras nas sessões, ampliando a acessibilidade para pessoas surdas.

Entre as principais proposições aprovadas, destacam-se a criação da Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia, a reserva de vagas de trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica em contratos de empresas terceirizadas e a aprovação do Programa de Recuperação Fiscal (Refis), que oferece descontos em multas e juros de débitos municipais.

O Legislativo também analisou leis orçamentárias, consideradas essenciais para o planejamento e execução das políticas públicas municipais. Com a retomada das sessões ordinárias, prevista para a próxima segunda-feira, a expectativa é manter o ritmo de trabalho e ampliar a fiscalização das ações do Executivo.

Odair Paviani agradeceu o apoio da população e reforçou o compromisso da Câmara com uma atuação responsável, transparente e participativa, sempre buscando o melhor para Cambé.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br

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