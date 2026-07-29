Londrina inicia projeto Escolas mais Verdes para ampliar arborização nas escolas municipais

A Prefeitura de Londrina lançou nesta quinta-feira (30) o projeto Escolas mais Verdes, com o objetivo de tornar os ambientes das escolas municipais mais arborizados, agradáveis e acolhedores. O evento de lançamento ocorreu no Jardim Botânico e reuniu diretores de 42 unidades escolares, além de representantes das secretarias municipais do Ambiente e da Educação, Polícia Militar Ambiental e demais parceiros.

Durante o encontro, foram apresentados os resultados iniciais do mapeamento das áreas internas das escolas, que identificou pontos disponíveis para plantio de árvores, estimativa de mudas necessárias e possíveis adequações. O diagnóstico realizado orientará as próximas etapas do projeto, que prevê o início dos plantios a partir de agosto.

O Escolas mais Verdes foi idealizado para aproximar as crianças da natureza, valorizar o meio ambiente e fortalecer a educação ambiental no cotidiano escolar. O projeto conta com o apoio da nova turma de formação de soldados da Polícia Militar do Paraná, que atuará em parceria com as escolas durante as ações de plantio.

Segundo o secretário municipal do Ambiente, Gilmar Domingues Pereira, a iniciativa busca consolidar uma política pública permanente de qualificação ambiental dos espaços educativos, promovendo conforto térmico, biodiversidade e qualidade de vida para os alunos.

As espécies de árvores selecionadas para o plantio priorizam nativas, com características adequadas para o ambiente escolar, como sombreamento, produção de frutos e porte compatível com os pátios das escolas.

Na primeira fase, 42 das 185 unidades educacionais do município aderiram voluntariamente ao projeto, incluindo escolas, CMEIs e CEIs, localizadas em todas as regiões urbanas e rurais de Londrina. A expectativa é ampliar a participação das demais unidades nos próximos anos, fortalecendo políticas permanentes de arborização e qualificação ambiental.

A iniciativa acompanha tendências nacionais e internacionais que reconhecem a importância dos espaços naturais para o desenvolvimento, saúde e bem-estar das crianças. O projeto também dialoga com propostas legislativas em tramitação no Senado Federal, que buscam garantir o direito das crianças ao contato com a natureza e à educação ambiental.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br