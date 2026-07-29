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Obras do Viaduto da Esperança em Cambé devem começar em outubro

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 29 de julho de 2026 17:36

O início das obras do novo Viaduto da Esperança, em Cambé, está previsto para outubro deste ano. Atualmente, a fase em andamento envolve a elaboração e aprovação dos projetos básico e executivo do complexo viário, etapa que deve durar cerca de quatro meses.

Segundo informações da Superintendência Regional Norte do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), a ordem de serviço para os projetos foi emitida no final de maio, marcando o início do prazo legal para o desenvolvimento dos estudos de engenharia. Durante os meses de junho a setembro, a empresa responsável trabalha no detalhamento técnico e nas soluções operacionais da obra.

A expectativa é que o projeto executivo seja finalizado e aprovado até setembro, permitindo que os trabalhos no canteiro comecem já em outubro. O novo viaduto contará com duas passagens superiores, vias marginais, sistema de drenagem, muros de contenção, sinalização completa e dispositivos de segurança viária.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, destaca que a obra já está em andamento com a realização da sondagem de solo por profissionais da empresa contratada. Ele ressalta a importância do viaduto para a cidade e para quem utiliza a BR-369 e a Avenida Esperança, além de enfatizar a necessidade de planejamento para minimizar os impactos no trânsito durante as obras.

A previsão é que até 20 de agosto a empresa apresente o projeto final, contemplando todas as intervenções necessárias, incluindo ajustes com Compagás, Sanepar e questões relacionadas ao tráfego e resíduos. A administração municipal acompanha de perto o andamento para garantir que os transtornos sejam reduzidos ao máximo e que a obra avance conforme o cronograma.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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