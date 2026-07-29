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Pesquisa Genial/Quaest aponta cenário eleitoral em São Paulo e Bahia

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 29 de julho de 2026 17:01

O levantamento mais recente realizado pelo instituto Genial/Quaest revela como está a disputa eleitoral nos estados de São Paulo e Bahia. O estudo traz dados atualizados sobre a intenção de voto dos eleitores e mostra o desempenho dos principais candidatos nas duas regiões.

Em São Paulo, a pesquisa destaca os nomes que lideram a preferência do eleitorado, além de apresentar informações sobre rejeição e potencial de crescimento de cada candidato. O levantamento também indica como os eleitores avaliam as gestões atuais e quais temas têm maior influência na decisão de voto.

Na Bahia, o cenário também é detalhado, com a exposição dos candidatos mais bem posicionados e o impacto das alianças políticas locais. A pesquisa analisa ainda o perfil do eleitorado baiano e as principais demandas identificadas durante a coleta de dados.

Os resultados da Genial/Quaest são importantes para entender o panorama eleitoral e as tendências que podem influenciar o pleito nos dois estados. O estudo serve de referência para partidos, candidatos e eleitores acompanharem o desenvolvimento das campanhas e o comportamento do voto.

Fonte: quaest.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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