Revalida 2025/2: prazo para recurso do resultado preliminar vai até sexta-feira

Os candidatos reprovados na segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2025/2 têm até sexta-feira (31) para apresentar recurso contra o resultado preliminar, divulgado na última terça-feira (28). O procedimento deve ser realizado exclusivamente pelo Sistema Revalida, gerenciado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para acessar o sistema e protocolar o recurso, é necessário utilizar a conta Gov.br. O resultado preliminar da prova de habilidades clínicas, referente à segunda etapa do exame, já está disponível na plataforma. O Inep também publicou as versões finais do Padrão Esperado de Procedimentos (PEP) das dez estações avaliadas, após análise dos recursos enviados anteriormente. O PEP serve como gabarito detalhado da prova prática.

De acordo com o edital, o resultado dos recursos e o resultado final da segunda etapa serão divulgados em 4 de setembro. Após essa data, os aprovados deverão seguir as orientações para indicação da universidade parceira responsável pelo processo de revalidação do diploma.

O Revalida tem como finalidade avaliar se médicos formados fora do Brasil possuem os conhecimentos, habilidades e competências exigidos para atuar no país, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). O exame é composto por duas etapas: teórica e prática. A aprovação no Revalida atesta que o diploma obtido no exterior é compatível com as exigências das universidades brasileiras, mas não se trata de concurso público ou exame de ordem profissional.

A revalidação dos diplomas é realizada por instituições públicas de ensino superior que aderem ao Revalida, seguindo as diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina e a legislação vigente.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br