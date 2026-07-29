MP e Polícia Civil investigam esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC em São José dos Campos

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Polícia Civil cumpriram, nesta quinta-feira (28), três mandados de busca e apreensão em São José dos Campos, no interior paulista, como parte de uma investigação sobre lavagem de dinheiro relacionada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de veículos, imóveis de alto padrão e valores que somam R$ 2,5 milhões. Os suspeitos utilizavam empresas para realizar transações imobiliárias, com o objetivo de ocultar a origem e a propriedade de recursos provenientes do tráfico de drogas.

A apuração teve início após serem identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. O dinheiro era direcionado a um ex-integrante do PCC, condenado na Operação Boate Azul, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em 2016. Esse ex-membro, já falecido, comandava o tráfico na zona sul da cidade.

Um dos alvos da investigação já havia sido condenado a mais de 13 anos de prisão por crimes como falsidade ideológica, porte ilegal de arma e tráfico de drogas, também em decorrência da operação de 2016.

A Operação Boate Azul resultou, à época, na prisão de 23 pessoas ligadas ao tráfico na região. Foram apreendidos mais de 100 quilos de drogas, armas e documentos. Em 2017, a segunda fase da operação denunciou 30 policiais civis por envolvimento com a organização criminosa. Desses, 26 foram condenados por improbidade administrativa, perda de cargo, suspensão de direitos políticos e multa civil.

Além dos agentes públicos, outros envolvidos, incluindo uma advogada, foram condenados por crimes como tráfico, extorsão e corrupção. Em outubro de 2023, cinco pessoas foram sentenciadas por lavagem de dinheiro relacionada ao mesmo esquema.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br