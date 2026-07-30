Boletim da Saúde aponta manutenção de queda nos casos de dengue em Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou um novo Boletim Epidemiológico da Dengue, que aponta redução nos principais indicadores da doença em 2026, na comparação com o mesmo período de 2025.

Os dados mostram melhora no cenário epidemiológico do município, com diminuição nas notificações, nos casos confirmados e também nos óbitos.

De acordo com o boletim, o número de notificações passou de 20.531 em 2025 para 10.481 em 2026, uma redução de 49%.

Os casos confirmados caíram de 4.731 para 1.309, representando uma queda de 72%.

Atualmente, 874 casos seguem em análise e 8.298 já foram descartados.

O levantamento também aponta redução no número de óbitos provocados pela doença.

Em 2025, Londrina registrou nove mortes por dengue neste mesmo período, enquanto em 2026 foram confirmados dois óbitos.

Além da dengue, o novo Boletim Epidemiológico apresenta informações sobre a chikungunya.

Em 2026, foram registradas 11 notificações da doença em Londrina.

Todas passaram por investigação e foram descartadas.

Divulgação SMS A coordenadora do Controle de Endemias da Vigilância em Saúde da SMS, Cássia Fernanda de Sales, ressaltou que apesar da diminuição dos casos, é fundamental que a população mantenha os cuidados para eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti.

“Recipientes que possam acumular água devem ser vistoriados e eliminados regularmente, evitando a proliferação do vetor.

A Vigilância em Saúde segue monitorando a situação epidemiológica e intensificando as ações de controle.

No entanto, o combate à dengue depende do compromisso de toda a população”, afirmou.

As ações relacionadas à implantação do Método Wolbachia prosseguem.

A estratégia consiste na liberação de mosquitos Aedes aegypti que carregam a bactéria Wolbachia, capaz de reduzir a transmissão dos vírus causadores dessas doenças.

Na última semana, foi realizado um encontro, em formato online, entre os agentes municipais e os especialistas da empresa responsável pela produção dos insetos, a Wolbachia do Brasil.

Dique Dengue – A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o Disque Dengue, por meio do número gratuito 0800-400-1893, para que a população possa agendar vistoria ou fazer denúncias de imóveis ou áreas suspeitas de terem focos do mosquito Aedes aegypti, como terrenos baldios ou ambientes que possam facilitar a proliferação do vetor.

As denúncias podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Também é possível denunciar por meio do endereço eletrônico https://sisvas.londrina.pr.gov.br/index.php/denuncias, a qualquer hora.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br