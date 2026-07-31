Nova escola municipal é inaugurada no Jardim Santa Izabel em Cambé

A Prefeitura de Cambé inaugura neste sábado (1º) a nova Escola Municipal Professor José Garcia Gonzales Neto, localizada no Jardim Santa Izabel. O evento de abertura está marcado para as 9h30, na Rua Santo Inácio de Loyola.

Com investimento superior a R$ 3,3 milhões, a unidade foi projetada para atender até 300 crianças, ampliando a oferta de vagas na região. Atualmente, a escola já recebe 127 alunos, contando com uma equipe composta por direção, coordenação pedagógica, 26 professores e nove funcionários.

A estrutura moderna inclui seis salas de aula, sala de informática, sala de leitura, quadra poliesportiva coberta, pátios coberto e descoberto, além de área administrativa e cozinha. O retorno às aulas na nova sede ocorreu na última quarta-feira (29), após o recesso escolar.

Segundo a secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, a inauguração representa a realização de um desejo antigo da comunidade local. Ela destaca que a nova escola foi planejada para atender alunos, professores e toda a comunidade, proporcionando um ambiente adequado e seguro para o desenvolvimento das crianças.

A escola foi rebatizada durante as obras em homenagem ao Professor José Garcia Gonzales Neto, reconhecido por sua dedicação à educação e à cultura em Cambé, onde também atuou como secretário municipal de Educação.

O histórico da escola remonta a 1970, quando foi inaugurada como Escola Professora Mercedes Pedreira Correa. Desde então, passou por diversas ampliações e mudanças de nome, até ser municipalizada em 1992. Nos últimos anos, devido a problemas estruturais, funcionava provisoriamente em outro local, mas agora retorna ao bairro com infraestrutura adequada e moderna.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br