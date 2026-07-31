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Festival internacional reúne pratos de 60 países em São Paulo neste fim de semana

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 31 de julho de 2026 15:11

O centro de São Paulo será palco do Festival Comidas e Músicas do Mundo neste sábado (1) e domingo (2). O evento acontece na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, e oferece ao público mais de 400 pratos típicos de 60 países diferentes.

Além das opções gastronômicas, os visitantes poderão assistir a apresentações musicais e culturais inspiradas em diversas regiões do mundo. O festival também conta com exposição de peças de artesanato internacional e demonstrações de costumes tradicionais de diferentes povos.

De acordo com Priscila Arantes, cofundadora do Cola em Sampa, o objetivo do festival é aproximar culturas e incentivar o público a experimentar sabores pouco conhecidos. “Cada estande traz uma história e permite ao visitante vivenciar tradições únicas”, afirma.

O evento é gratuito, aberto ao público, e permite a entrada de animais de estimação. O funcionamento será das 11h às 21h, na Praça Charles Miller, Zona Oeste da capital paulista.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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