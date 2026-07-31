TV Brasil transmite decisão entre Unimed Campinas e Sampaio Basquete pela LBF 2026

A TV Brasil exibe nesta sexta-feira (31), às 20h45, o terceiro jogo da final da Liga de Basquete Feminino (LBF) 2026 entre Unimed Campinas e Sampaio Basquete. O confronto será realizado no Tênis Clube de Campinas, interior de São Paulo, com transmissão ao vivo para todo o país.

O Sampaio Basquete chega à partida com vantagem, após vencer o segundo jogo da série por 70 a 52 no último domingo, abrindo 2 a 0 no placar geral. A equipe maranhense precisa de apenas mais uma vitória para conquistar o tetracampeonato da LBF.

Já o Unimed Campinas joga em casa e conta com o apoio da torcida para tentar reverter a situação e manter-se vivo na disputa. A equipe paulista precisa vencer para evitar o encerramento da série e forçar o quarto confronto.

A fase final da LBF reúne as oito melhores equipes da temporada regular, que avançam para os playoffs. As quartas de final e as semifinais são disputadas em séries de melhor de três jogos, enquanto a decisão acontece em até cinco partidas.

A transmissão da LBF faz parte da iniciativa da TV Brasil, gerida pela EBC, de valorizar e ampliar a visibilidade do esporte feminino no país. Além do basquete, a emissora também transmite jogos do Brasileirão Feminino de Futebol das Séries A1, A2 e A3, além das finais das categorias de base.

Os jogos podem ser acompanhados pela TV aberta, por assinatura, parabólica e também pelo serviço TV Brasil Play, disponível no site e em aplicativos para Android e iOS. A programação da TV Brasil também é retransmitida por parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública em diversos estados.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br