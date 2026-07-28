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Victor Gabriel, do Internacional, é suspenso pelo STJD após falta grave em Gabriel Pec

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Atualizado: 28 de julho de 2026 22:50

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) determinou, nesta terça-feira (28), a suspensão do zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, até que o atacante Gabriel Pec, do Cruzeiro, retorne aos treinamentos. O prazo máximo da punição é de 180 dias.

A decisão foi tomada após Victor Gabriel ser denunciado por uma falta violenta durante a partida contra o Cruzeiro, realizada em Porto Alegre na última quarta-feira (22), pela Série A do Campeonato Brasileiro. O lance resultou em uma fratura na perna esquerda de Gabriel Pec, que precisou ser retirado de campo de maca e passou por cirurgia. O tempo estimado para a recuperação do atacante é de três a quatro meses.

O jogador do Internacional foi julgado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de uma a seis partidas por jogada violenta, além do agravante do parágrafo 3º do mesmo artigo, que permite punições mais severas em casos de afastamento prolongado da vítima.

Durante o julgamento, o auditor Eduardo Xibe destacou que a medida tem caráter disciplinar e preventivo, impedindo o retorno imediato do atleta que causou lesão grave. A decisão foi acompanhada pelo presidente do STJD, Jorge Octavio Lavocat Galvão, e pela auditora Aline Gonçalves Jatahy. O auditor-relator Rodrigo Steinmann Bayer votou apenas pela suspensão de seis jogos, sem a punição estendida.

Victor Gabriel, expulso aos 15 minutos do segundo tempo, afirmou em depoimento que não teve intenção de machucar o adversário e se desculpou publicamente após o jogo. A decisão do STJD ainda cabe recurso.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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