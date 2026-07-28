OMS destaca SUS como referência mundial em saúde pública durante visita ao Rio

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta segunda-feira (27) que o Sistema Único de Saúde (SUS) é um exemplo internacional por garantir atendimento universal a mais de 200 milhões de brasileiros. A declaração foi feita durante visita ao Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro, acompanhado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e por autoridades locais.

Tedros ressaltou que poucos países no mundo possuem um sistema público de saúde com cobertura tão abrangente quanto o SUS. Segundo ele, o modelo brasileiro assegura acesso à saúde para todos, inclusive para quem não tem condições de pagar por serviços privados. O diretor da OMS enfatizou que o Brasil demonstra que a saúde deve ser um direito de todos, não apenas de alguns.

Durante o evento, Tedros também elogiou o papel do Brasil na agenda internacional de saúde, citando o acordo global sobre pandemias aprovado neste ano e a cooperação entre a OMS e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Na ocasião, o diretor da OMS participou da entrega do dossiê que inicia o processo de certificação internacional para a eliminação da transmissão vertical da hepatite B no Brasil. O documento foi apresentado no Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Tedros destacou que o avanço é resultado do esforço conjunto de profissionais de saúde, pesquisadores e comunidades em todo o país.

O presidente Lula afirmou que a recuperação dos hospitais federais no Rio de Janeiro busca transformar essas unidades em centros de excelência. Ele destacou que não há outro país com mais de 100 milhões de habitantes que ofereça um sistema universal de saúde como o SUS. Lula atribuiu o funcionamento do sistema ao empenho de todos os trabalhadores da saúde.

O ministro Alexandre Padilha aproveitou a visita para apresentar à OMS as iniciativas do sistema público brasileiro, incluindo a ampliação da infraestrutura para tratamento oncológico, novos centros de radioterapia, expansão do Brasil Sorridente, cirurgia robótica no SUS, transporte sanitário e reforço na atenção básica. Padilha afirmou que o objetivo é consolidar no Brasil a maior rede pública de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer do mundo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br