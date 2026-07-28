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Festival de Música Rádio Nacional bate recorde histórico com 1.512 inscrições em 2026

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 28 de julho de 2026 21:36

O 17º Festival de Música Rádio Nacional alcançou um marco inédito em 2026 ao registrar 1.512 músicas inscritas de todas as regiões do Brasil. O número supera em 444 inscrições o total da edição anterior, representando um crescimento de cerca de 42%.

O festival, realizado no ano em que a Rádio Nacional comemora 90 anos, reforça a importância da emissora na promoção e valorização da música brasileira. Segundo Antonia Pellegrino, presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o recorde demonstra a confiança dos artistas e a abrangência nacional do evento, que conta com participantes de diversos estados.

A partir de 31 de agosto, as músicas selecionadas pela Comissão Julgadora serão apresentadas na programação da Rádio Nacional FM. O público poderá votar pela internet até 16 de outubro de 2026. A canção mais votada nesta fase já garante vaga entre as 12 finalistas do festival.

Na etapa final, a Comissão Julgadora selecionará outras 11 músicas finalistas, que serão veiculadas na Nacional FM entre 19 e 31 de outubro. Um novo processo de votação online será aberto para as 12 músicas finalistas, e o prêmio de Música Mais Votada na Internet será definido pela soma dos votos das duas fases.

As categorias em disputa nesta edição são: Melhor Música, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet. Os finalistas receberão certificados de participação, enquanto os vencedores serão premiados com troféus.

O Festival de Música Rádio Nacional tem como objetivo revelar e divulgar obras musicais inéditas, incentivando novos talentos e promovendo a diversidade da produção musical brasileira.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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