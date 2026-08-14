Empresas podem patrocinar decoração de rotatórias em Cambé no Natal 2026

A Prefeitura de Cambé lançou o projeto Natal Iluminado 2026, que permite que empresas locais patrocinem a decoração e iluminação de sete rotatórias durante o período natalino. A iniciativa visa valorizar os espaços públicos, dar maior visibilidade ao comércio e proporcionar experiências especiais à população.

As empresas interessadas poderão escolher uma das rotatórias disponíveis para investir na decoração, que contará com iluminação temática, placa institucional com a marca da empresa e selo oficial de patrocinador do programa. O projeto prevê impacto significativo, estimando atingir mais de 4 milhões de pessoas durante os cerca de 40 dias de festividades.

As rotatórias que receberão as decorações estão localizadas na Avenida Inglaterra, Rua Belo Horizonte, Avenida Gabriel Freceiro de Miranda com Avenida José Afonso dos Santos, próximo à Escola Symphoriano Kopf, Castelo Branco, Cambé III e Jardim Vitória. O fluxo diário nesses pontos ultrapassa 93 mil pessoas, oferecendo ampla exposição para as marcas participantes.

Segundo a secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, a ação reforça o compromisso da cidade em criar um ambiente acolhedor e festivo, além de incentivar a participação do setor empresarial. Os interessados em patrocinar uma rotatória devem entrar em contato com a Secretaria de Educação e Cultura pelo telefone (43) 3174-9402 ou pelo e-mail cultura@cambe.pr.gov.br.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br