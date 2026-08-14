Ministério da Fazenda libera R$ 12,9 bilhões em empréstimos para cinco estados

O Ministério da Fazenda autorizou nesta sexta-feira (14) a concessão de empréstimos com garantia da União para cinco estados brasileiros: São Paulo, Piauí, Maranhão, Pernambuco e Rondônia. O valor total liberado chega a R$ 12,9 bilhões, que deverão ser utilizados em projetos de infraestrutura e desenvolvimento regional.

Os estados têm até 7 de setembro para formalizar os contratos com instituições financeiras federais, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O prazo foi definido devido ao calendário eleitoral.

Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, os recursos serão aplicados em áreas prioritárias, conforme os projetos apresentados por cada estado. São Paulo receberá R$ 5,4 bilhões para investir em mobilidade urbana, incluindo expansão e modernização do metrô e linhas de trem, além de obras viárias como a rodovia Tamoios.

O Piauí terá acesso a R$ 4,9 bilhões para obras de infraestrutura de transporte, urbanização, recursos hídricos, transformação digital e investimentos em setores como agricultura, cultura e esporte.

No Maranhão, o empréstimo de R$ 1,3 bilhão será destinado a melhorias na infraestrutura rodoviária. Pernambuco contará com R$ 985 milhões para projetos de desenvolvimento sustentável, com foco em saneamento básico e infraestrutura hídrica.

Já Rondônia receberá R$ 323 milhões para investir em infraestrutura rodoviária e urbana, incluindo a ampliação da iluminação pública, revitalização de praças e melhorias em parques e complexos esportivos.

A autorização dos empréstimos ocorreu pouco após o governo de São Paulo acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar o aval da União em obras de mobilidade urbana. O ministro Dario Durigan esclareceu que o processo já estava em andamento e ressaltou que as decisões do ministério seguem critérios técnicos, sem influência de pressões externas.

Durigan destacou a importância da cooperação federativa para o avanço dos investimentos em estados e municípios, afirmando que a garantia da União é fundamental para impulsionar o desenvolvimento regional. Desde 2023, já foram concedidas garantias para operações de crédito que somam R$ 270 bilhões. Outras solicitações de empréstimos seguem em análise e devem ser anunciadas em breve.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br