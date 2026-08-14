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Atlético-MG e Grêmio se enfrentam pelo Brasileirão Feminino A1 com transmissão ao vivo na TV Brasil

Atlético-MG e Grêmio jogam nesta sexta (14) pelo Brasileirão Feminino A1, com transmissão ao vivo da TV Brasil a partir das 20h45, direto de Belo Horizonte.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Nesta sexta-feira (14), Atlético-MG e Grêmio entram em campo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. O confronto será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte, com início às 20h45, e contará com transmissão ao vivo da TV Brasil.

O Atlético-MG ocupa atualmente a 13ª posição na tabela, somando 13 pontos, e busca uma recuperação após quatro partidas sem vitória, tentando se afastar da zona de rebaixamento. Já o Grêmio aparece em 6º lugar, com 24 pontos, e chega embalado por uma sequência invicta de mais de cinco jogos, visando consolidar-se entre os primeiros colocados.

A transmissão faz parte da estratégia da TV Brasil para ampliar a visibilidade do futebol feminino no país. Pelo terceiro ano consecutivo, a emissora exibe partidas da elite do futebol feminino, além de jogos decisivos das Séries A2 e A3 e das categorias de base, como o Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

O time de transmissão é composto por profissionais mulheres, incluindo a narradora Luciana Zogaib, as comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta, e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

Os jogos também podem ser acompanhados por meio dos canais da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que retransmitem a programação da TV Brasil em diversos estados.

O Brasileirão Feminino Série A1 de 2026 reúne 18 times em turno único na fase classificatória. Os oito melhores avançam para a próxima etapa, disputada em formato mata-mata, com jogos de ida e volta.

Para assistir à TV Brasil, basta sintonizar pelo canal aberto, TV por assinatura ou parabólica. Também é possível acompanhar a programação pelo site, aplicativo TV Brasil Play ou WebTV.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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