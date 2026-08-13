Cambé recebe fase macrorregional dos Jogos da Juventude do Paraná com mais de 700 atletas

Cambé será o centro das atenções esportivas neste fim de semana ao sediar a fase macrorregional do 38º Jogos da Juventude do Paraná (Jojups), entre os dias 14 e 16 de junho. O evento reúne mais de 700 jovens atletas, com idades entre 13 e 17 anos, representando 29 municípios da macrorregião.

Os participantes disputam vagas para a fase estadual, marcada para outubro em Umuarama. Nesta etapa, estão em jogo as modalidades de basquete, futsal, handebol, vôlei de praia e vôlei, tanto no masculino quanto no feminino. Os campeões e vice-campeões das fases regionais, realizadas em junho, agora buscam classificação para a decisão estadual.

Cambé conta com uma delegação de 90 atletas, que competem em todas as modalidades disponíveis, incluindo basquete masculino, futsal feminino e masculino, handebol feminino, vôlei de praia e vôlei para ambos os gêneros. Além da equipe local, times de cidades como Londrina, Ibiporã, Rolândia, Apucarana, entre outras, também participam da competição.

Cinco espaços esportivos de Cambé foram preparados para receber as partidas: o Ginásio de Esportes João de Deus Almeida para o basquete; o Ginásio Edilson Carlos Marigo, no Ana Rosa, para o futsal; o Ginásio João Afonso dos Santos, no Santo Amaro, para o vôlei; o Instituto Nossa Senhora Auxiliadora para o handebol; e o Espaço Família Karol e Luan para o vôlei de praia.

De acordo com a secretária municipal de Esportes e Lazer, Telma Gamba, receber o Jojups é motivo de orgulho e responsabilidade para Cambé. Ela destacou a importância do evento para a valorização do esporte e para o desenvolvimento dos jovens atletas.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br