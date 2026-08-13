TSE descarta invasão após filiação de Flávio Bolsonaro ao partido Missão

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta quinta-feira (13) que não houve invasão em seu sistema após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecer como filiado ao partido Missão. O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, determinou a abertura de uma investigação interna para apurar o caso.

A situação veio à tona após a equipe de campanha de Flávio Bolsonaro relatar dificuldades para registrar sua candidatura à Presidência, devido à suposta filiação ao Missão. O prazo para registro encerra-se no sábado (15).

Em nota, o TSE explicou que a filiação não foi resultado de hackeamento, mas sim de uso indevido do sistema por alguém com acesso autorizado à ferramenta do partido. O tribunal também acionou o Ministério Público Eleitoral para acompanhar as investigações.

O Partido Liberal (PL) solicitou ao TSE a desfiliação de Flávio Bolsonaro do Missão, pedido que está em análise. Já o partido Missão declarou que identificou a filiação indevida e tentou cancelar o registro no mesmo dia, mas o sistema do TSE não permitiu a exclusão imediata.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br