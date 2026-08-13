União Pé Vermelho enfrenta Iguanas SJC em jogo decisivo da Taça PR/SP de Rugby em Londrina

O União Pé Vermelho, equipe masculina de rúgbi de Londrina, recebe neste sábado (15) o Iguanas SJC (SP) no Campo de Rugby da UEL, localizado no Centro de Educação Física e Esportes (CEFE). A partida, com início às 15h, é aberta ao público e tem entrada gratuita.

O confronto vale pela última rodada da Taça PR/SP de Rugby, competição regional que integra a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, sob organização da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu). O União Pé Vermelho lidera o grupo e está invicto na competição, tendo vencido o Leões de Paraisópolis (SP) por 50 a 48 e o Urutu (SP) por 49 a 19 nas rodadas anteriores.

Composta por 60 atletas, a equipe conta com o apoio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e da Universidade Estadual de Londrina (UEL), além de patrocínios de empresas locais. O técnico William Heckler, à frente do time há 25 anos, destacou a importância do suporte da FEL para o desenvolvimento do projeto e afirmou que, para o duelo deste sábado, o elenco estará completo.

O capitão Davi Santana, que atua no time desde os 14 anos, ressaltou a preparação e o otimismo do grupo para buscar a vitória e garantir a vaga na repescagem, que pode levar o União Pé Vermelho à primeira divisão nacional em 2027. Santana também comentou sobre sua função de liderança dentro de campo, enfatizando a necessidade de manter o equilíbrio emocional da equipe e tomar decisões estratégicas durante a partida.

A Taça PR/SP faz parte da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que conta ainda com as taças RS-SC e RJ-MG-ES. Os dois melhores de cada grupo avançam para a repescagem do Super 12, com a possibilidade de acesso à elite do rugby brasileiro.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br